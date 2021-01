Precisamos de ânimo

Depois de ter visto a reportagem no Hospital de São José, nas enfermarias covid, do José Alberto de Carvalho na TVI, lido a crónica no PÚBLICO da médica Isabel do Carmo, concluo que o face às complicadíssimas circunstâncias, estamos muito bem entregues ao nosso SNS e aos seus profissionais. Apesar do sensacionalismo displicente de não se ir ao fundo das notícias, das filas de ambulâncias nos hospitais (sobretudo no de Santa Maria), onde afinal cerca de 85% dos doentes ou das situações não têm critério de gravidade. Mas compreende-se esta sensação de pânico, que é alimentada por alguns demiurgos da opinião pública, de certos media e agora também por dois deserdados ex-ministros da saúde de governos socialistas.

Efectivamente a palavra caos é usada abusivamente para retratar a situação obviamente muito difícil e de grande pressão que estão a sofrer os hospitais e o seu competentíssimo pessoal, como podemos observar nas duas peças jornalísticas que referi. Contudo, acho que estamos todos a precisar de ânimo e não de comentários que nos deitam abaixo ou más notícias que ainda nos metem mais medo. Temos obviamente de uma forma cívica cumprir as regras de confinamento e essa deve ser a insistência e missão pedagógica dos que têm a obrigação de nos informar. Neste momento em que estamos todos muito cansados do confinamento, das restrições, dos números negativos, era importante que nos dessem melhores notícias, como o número de vacinados, recuperados, como podemos ocupar o nosso tempo com cultura, lazer, exercício físico, para além do teletrabalho. É talvez a melhor forma de libertarmos as nossas ansiedades e continuarmos a dar forças para quem está a tomar as decisões e a lutar para salvar vidas. Afinal de contas estamos todos na linha da frente no combate à covid-19.

José Vieira Mendes, Lisboa

Eleições a quanto obrigas

Atravessamos uma época complicada em que ficar em casa é regra, se quisermos que o amanhã possa ser menos preocupante, quando muitos cidadãos também facilitam com os seus comportamentos negligentes a propagação da crise sanitária que deixa as suas sequelas nos vários sectores da sociedade portuguesa, desde logo na economia, e na saúde das pessoas, mas contribuindo também para fragilizar as respostas do SNS.

Entretanto é preciso adaptar as regras ao nosso dia a dia, tomando as precauções mais correctas para evitarmos ser contagiados, ou contagiarmos os outros, quando muitos cidadãos arranjam mil e uma formas de desrespeitar as regras, sem terem a mínima consciência, de que ao fazê-lo podem estar a prejudicar outros.

Não se entende muito bem, a razão porque numa situação excepcional, quando os portugueses foram chamados às urnas para eleger o mais alto magistrado da nação, o que deu origem a aglomerados populacionais, não foi exercida a magistratura de influência para adiar as eleições, quando a vida das pessoas é mais importante que o ato eleitoral.

Américo Lourenço, Sines

Pacheco Pereira e a perversão da cidadania

Ultimamente os artigos de J.P. Pereira no PÚBLICO têm sido chatos e enfadonhos. Ressalvo, no entanto, o texto intitulado “De boas intenções está o Inferno cheio”, publicado a 23 de Janeiro. Na verdade, vale a pena reflectir com Pacheco quando afirma ( e passo a citá-lo): “O sistema de quotas, que está a crescer, assumidas na lei ou implicitamente funcionando como exclusão ou vantagem, torna, em nome da igualdade, as pessoas desiguais e perverte a cidadania. Mas, o mais importante é que não permite combater os males que estão por trás da igualdade”. Concordo plenamente com Pacheco e concordo, também, quando afirma, de forma clarividente, que, “uma pessoa, um voto, uma pessoa, um cidadão, uma pessoa, uma identidade cívica, e só depois é que tudo o resto conta. Na verdade, a nossa tradição democrática assenta na condição de cidadão, e esta qualidade como com a democracia, quando é adjectivada, é enfraquecida. A democracia é uma escolha cultural e política, não parte de uma descrição sociológica nem antropológica da sociedade”. Quem não estará de acordo com o raciocínio de Pacheco Pereira?

António Cândido Miguéis, Vila Real

O centro sem norte

O CDS foi o partido mais perseguido pela esquerda a seguir ao 25 de Abril. Lembro-me do assalto à sede centrista na praça da República (1975), no Porto. Os seus militantes e simpatizantes eram insultados e agredidos se envergassem adereços do partido fundado por Feitas do Amaral, Basílio Horta e Adelino Amaro da Costa. Gritava-se “fogo sobre o CDS”. Diversas sondagens colocam o CDS/PP com diminuta expressão de intenções de votos. Os críticos da direcção de Francisco Rodrigues dos Santos porque não apresentam listas para os órgãos nacionais do partido?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim