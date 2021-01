Líder da Birmânia detida por militares, diz porta-voz do partido

O exército do país já tinha ameaçado “agir” depois de denunciar alegadas irregularidades nas primeiras eleições para a “democracia disciplinada”, que deram a maioria absoluta ao partido de Aung San Suu Kyi. “Temos de assumir que os militares estão a organizar um golpe”, disse um porta-voz do partido.

A líder da Birmânia, Aung San Suu Kyi, e outras figuras relevantes do partido no poder foram detidas por militares numa rusga matinal, disse o porta-voz da Liga Nacional para a Democracia (NLD), citado pelo Guardian.

O porta-voz Myo Nyunt disse à Reuters, por telefone, que Suu Kyi, o Presidente Win Myint e outros líderes tinham sido “levados” nas primeiras horas da manhã. “Quero dizer ao nosso povo para não responder precipitadamente e quero que actuem de acordo com a lei”, disse, acrescentando que também esperava ser detido.

A denúncia surge após dias de tensão crescente entre o governo civil e os poderosos militares que suscitaram receios de um golpe de estado na sequência de uma eleição que o exército diz ter sido fraudulenta.

Um membro do NLD, que pediu para não ser identificado por receio de retaliação, disse que outro dos detidos era Han Thar Myint, membro do comité executivo central do partido.

O exército birmanês negou categoricamente que esteja a preparar um golpe militar numa mensagem publicada no Facebook este domingo, véspera da tomada de posse dos deputados no Parlamento que saiu das eleições de 8 de Novembro, ganhas com maioria absoluta pelo partido de Aung San Suu Kyi, a Liga Nacional para a Democracia (NLD).