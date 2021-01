Companhias aéreas violam sistematicamente os protocolos de contenção da covid, diz polícia alemã

O chefe da polícia federal da Alemanha acusou as companhias aéreas de não cumprirem os protocolos de contenção em relação à covid-19, depois de as autoridades terem detectado cerca de 600 violações às regras estabelecidas em apenas seis dias. As multas a pagar pelas transportadoras aéreas podem chegar no total aos 15 milhões de euros em menos de uma semana.

“É irresponsável”, lamentou-se Dieter Romann, denunciando que há passageiros que chegam à Alemanha de regiões com grandes níveis de infectados com coronavírus, ou onde se identificaram mutações, que entraram na Alemanha sem qualquer registo digital ou sem mostrar um resultado negativo do teste da covid-19, isto apesar de as empresas serem obrigadas pelas regras a verificar esses dados antes de deslocar.

“As companhias aéreas estão agora ameaçadas com multas das autoridades sanitárias de até 25 mil euros por infracção e passageiro”, avisou o chefe da polícia.

Desde sábado, a Alemanha proibiu a entrada de pessoas de países onde se estão propagando as variações mais contagiosas do vírus, nomeadamente de Portugal. A lista inclui ainda o Brasil, o Reino Unido, a Irlanda, a África do Sul e o Brasil. E desde este domingo, todos os países africanos com excepção do Lesoto e da Esuatini (antiga Suazilândia).

Até 17 de Fevereiro, companhias aéreas, empresas de caminhos-de-ferro e autocarros estão proibidos de transportar passageiros dessas áreas. Nas excepções estão os alemães e estrangeiros que vivem na Alemanha, os passageiros em trânsito e as mercadorias.