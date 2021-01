Capitão Tom hospitalizado em Inglaterra após teste positivo à covid-19

Tom Moore tornou-se um símbolo de esperança nas primeiras semanas da pandemia de covid-19, em Abril de 2020, quando percorreu 100 voltas em torno do seu jardim em Inglaterra no dia do seu 100.º aniversário.

Tom Moore, o veterano da Segunda Guerra Mundial com 100 anos que cativou a população britânica no início da pandemia do coronavírus pelos seus esforços de recolha de fundos foi internado num hospital com covid-19, anunciou este domingo a filha.

Hannah Ingram-Moore revelou numa declaração no Twitter que o seu pai, conhecido por Capitão Tom, deu entrada no Bedford Hospital por necessitar de “ajuda adicional” à sua respiração.

A filha do veterano informou ainda que nas últimas semanas o seu pai estava a ser tratado a uma pneumonia e que na passada semana testou positivo ao novo coronavírus, mas indicou que não estava internado numa unidade de cuidados intensivos.

“Os tratamentos médicos que recebeu nas últimas semanas foram notáveis se sabemos que o maravilhoso pessoal do Bedford Hospital fará tudo o que puder para o manter confortável e permitir que regresse a casa o mais cedo possível”, disse.

Moore tornou-se numa referência de esperança nas primeiras semanas da pandemia de covid-19, em Abril de 2020, quando percorreu 100 voltas em torno do seu jardim em Inglaterra no dia do seu 100.º aniversário, e num tributo ao Serviço Nacional de Saúde. Em vez do objectivo em garantir uma contribuição de 1000 libras (1128 euros), recolheu cerca de 33 milhões de libras (37 milhões de euros).

Moore, que foi promovido a capitão quando se encontrava na Índia e em Myanmar durante a guerra, foi ordenado cavaleiro pela rainha Isabel II em Julho pelos seus esforços na angariação de fundos para o Serviço Nacional de Saúde.