Tottenham em xeque após derrota em Brighton

O Tottenham perdeu este domingo, por 1-0, na deslocação a Brighton, em partida da 21.ª jornada da Liga inglesa, desperdiçando o ensejo de assumir o quinto lugar da Premier League, por troca com o West Ham (derrotado em Londres pelo Liverpool).

Com a segunda derrota consecutiva, a equipa de José Mourinho passa, juntamente com o Everton, a ter a companhia do Chelsea, que venceu o Burnley (e é o próximo adversário dos "spurs"), com 33 pontos, vendo as aspirações de discutir os primeiros lugares postas em xeque, já a sete pontos do terceiro lugar e a 11 do líder Manchester City.

Sem o lesionado Harry Kane, melhor marcador da equipa no campeonato, com 12 golos, a par do sul-coreano Son, o Tottenham foi inofensivo durante toda a primeira parte, frente ao aflito Brighton, 17.º classificado, que teve no guarda-redes espanhol Robert Sánchez um espectador privilegiado.

O golo do belga Leandro Trossard (17') surgiu depois de a equipa da casa ter já desperdiçado uma oportunidade flagrante, com um remate ao poste, perante o conjunto londrino, sem capacidade para impor os seus argumentos.

Em desvantagem ao intervalo, a equipa de Mourinho (visivelmente abatida pela derrota com o Liverpool) apostou no brasileiro Carlos Vinícius para ajudar a dar a volta ao jogo. Ainda sem marcar nos quatro encontros (num total de 25 minutos) em que actuou na Premier League, Vinícius tinha uma excelente oportunidade para deixar a sua marca.

Mas os "spurs" continuavam distantes do nível desejável, enquanto o Brighton procurava, como um verdadeiro predador, um segundo golo que o aproximasse da primeira vitória da temporada no Falmer Stadium, onde acumulava quatro derrotas e seis empates.

Já sem o galês Gareth Bale em campo, o Tottenham construiu três situações, mas os remates de Vinícius e Son foram parados por Sánchez. A melhor ocasião pertenceria, de resto, ao Brighton (84'), com Alderweireld a salvar na linha de baliza o que seria o golo da confirmação de Aaron Connoly.