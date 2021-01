Salah leva Liverpool ao terceiro lugar na Premier League

“Bis” do avançado egípcio desfaz ambições do West Ham poder ascender ao quarto lugar, à frente dos campeões ingleses. Firmino entrou a 20 minutos do fim para arrumar a questão com oferta a Wijnaldum.

O internacional egípcio Mohamed Salah garantiu este domingo, com um “bis”, a segunda vitória consecutiva do Liverpool em Londres - depois do triunfo sobre o Tottenham - e a retoma dos campeões ingleses, ao baterem (1-3) o incómodo West Ham, que viu interrompida uma série de seis vitórias consecutivas, falhando o assalto ao quarto lugar, à custa dos “reds”, que regressam ao pódio na 21.ª ronda da Premier League.

Depois da vitória imposta aos “spurs”, na jornada anterior, o Liverpool apresentou-se perante a equipa sensação da liga inglesa com uma estratégia bem definida, assente na coesão e paciência, arriscando apenas o necessário, normalmente no erro do adversário.

O West Ham dividiu a despesa e esteve inclusive perto de adiantar-se, já na segunda parte, em lance que antecedeu o primeiro golo de Salah (57'), num momento de classe e inspiração em que encontrou o tempo e o espaço necessários para marcar.

O egípcio, depois de seis jogos sem marcar no campeonato, bisaria apenas 11 minutos depois, em mais um lance genial, com uma recepção perfeita a cruzamento bombeado de Shaqiri, o que lhe deu tempo para mudar de pé e bater Fabianski com um desvio subtil.

O Liverpool soube nesse momento que dificilmente seria surpreendido, sentimento reforçado pelo brasileiro Firmino, lançado a 20 minutos do final para isolar Wijnaldum (84'), que elevou a contagem com o terceiro golo da equipa de Klopp. O West Ham ainda reduziu por Craig Dawson (87'), mas era o Liverpool que garantia o triunfo e o terceio lugar, beneficiando da derrota do Leicester na recepção ao Leeds.