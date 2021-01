Roma vence Verona e recupera terceiro lugar

A Roma venceu este domingo o Hellas Verona, por 3-1, em partida da 20.ª jornada da Serie A italiana, e recuperou o terceiro lugar do campeonato, com 40 pontos, mais um do que Juventus e mais três que o Nápoles, que têm um jogo em atraso.

A equipa treinada pelo português Paulo Fonseca segue a seis pontos do líder AC Milan e a quatro do Inter, após garantir a segunda vitória consecutiva na liga italiana, recuperando a confiança perdida com as derrotas frente à Lazio (3-0) e Spezia, na Taça de tália.

Na recepção ao Verona, a equipa da capital resolveu o jogo com três golos na primeira meia hora. Gianluca Mancini (20'), Mkhitaryan (22') e Borja Mayoral (29') construíram uma vantagem confortável.

O Verona tentou tudo para evitar a derrota, mas só marcou numa das inúmeras situações criadas na segunda parte. Ebrima Colley (62') reduziu a diferença, mas o resultado não voltou a sofrer alterações.