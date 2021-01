Portugueses conhecem adversários na Austrália

Pedro Sousa e Frederico Silva já conhecem os adversários que vão defrontar no Murray River Open, um dos dois torneios ATP 250 que vão decorrer esta semana em Melbourne Park. Esta será uma das seis provas que vão realizar-se simultaneamente no mesmo palco onde, uma semana depois, terá início o Open da Austrália e que servirá de preparação única para muitos participantes no primeiro torneio do Grand Slam de 2021.

Pedro Sousa (107.º no ranking mundial) vai disputar o seu primeiro encontro oficial neste ano diante de um tenista da casa, sem classificação ATP, Li Tu — um antigo membro da selecção júnior da Austrália, mas que optou pelos estudos (tirou uma licenciatura em Marketing), antes de, aos 24 anos, tentar novamente ingressar no circuito profissional

Frederico Silva (182.º), recém-saído do quarto de hotel, depois de uma quarentena rigorosa de 14 dias, terá como primeiro opositor o checo Jiri Vesely (69.º), detentor já de dois títulos ATP 250.

Neste Murray River Open, as estrelas são Stan Wawrinka, Felix Auger-Aliassime, Grigor Dimitrov, Marin Cilic e Nick Kyrgios. No outro ATP 250, o Great Ocean Road Open, vão estar David Goffin, Karen Khachanov e Jannik Sinner, entre outros.

A partir de dia 2, tem também início em Melbourne Park a ATP Cup, competição disputada por 12 selecções, com a participação de nove dos inquilinos do top 10: Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Rublev, Diego Schwartzman e Matteo Berrettini.

Djokovic, Nadal e Thiem foram alguns dos que já sentiram o calor do público australiano, quando disputaram encontros de exibição em Adelaide, na presença de quatro mil espectadores.

No Open da Austrália, ficou a saber-se que a afluência máxima diária nos primeiros oito dias será de 30 mil visitantes, repartidos por três áreas estanques. Nos restantes seis dias, o limite máximo descerá para 25 mil, divididos igualmente entre as sessões diurna e nocturna. No total das duas semanas, espera-se a visita de 390 mil adeptos, cerca de metade do número registado em 2020.

“Não será como nos anos anteriores, mas será o mais importante evento internacional com público que o mundo viu em muitos meses”, afirmou Martin Pakula, ministro do Desporto de Victoria, estado australiano sem casos de covid há 24 dias.

Impedido de competir no Open por não ter recuperado da covid-19 a tempo de viajar para a Austrália, João Sousa vai iniciar a época em Antalya, num challenger — categoria de torneio que não disputa desde 2013, quando triunfou em Guimarães. O tenista vimaranense (92.º do ranking) é o mais cotado do Club Megasaray Open e vai ter pela frente o espanhol Carlos Taberner (143.º), que terminou a época passada a perder a final do Maia Open, com Pedro Sousa.

João Domingues (179.º) também vai estar presente e vai reencontrar o egípcio Mohamed Safwat (147.º), que conseguiu derrotar na semana passada, noutro challenger realizado no mesmo resort turco.