Lille isola-se no topo da Liga francesa

O Lille capitalizou este domingo a derrota do Paris Saint-Germain e assumiu a liderança isolada da liga francesa, ao vencer por 1-0 na recepção ao Dijon, penúltimo classificado, em jogo da 22.ª jornada.

Com o internacional português José Fonte no centro da defesa, os “dogues” alcançaram o quarto triunfo seguido na prova, graças ao tento solitário de uma das principais figuras, o internacional turco Yusuf Yazici, que tirou partido de um erro de Bruno Ecuele Manga, aos 29 minutos.

A formação comandada por Christophe Galtier, que lançou os portugueses Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches no decorrer do segundo tempo, isolou-se no primeiro lugar da Ligue 1, com 48 pontos, mais dois do que o Lyon e mais três do que o Paris Saint-Germain, terceiro em virtude da derrota averbada em Lorient.