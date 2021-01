Leicester quebra em casa com o Leeds e tem pódio em risco

O Leicester somou este domingo a quinta derrota caseira, sexta na Premier League, ao perder no King Power Stadium, por 1-3, frente a um Leeds da segunda metade da tabela, que teve em Patrick Bamford a principal figura do jogo, com duas assistências e um golo.

A formação de Brendan Rodgers não perdia há cinco jogos e até esteve em vantagem graças ao golo de Harvey Barnes (13'). Nesse instante, o Leicester assumia virtualmente a vice-liderança da Liga inglesa, ultrapassando o Manchester United, que na véspera voltara a ceder terreno no embate com o Arsenal.

Mas a vantagem dos locais foi sol de pouca dura, com o Leeds a igualar dois minutos depois, por Stuart Dallas, na sequência de um passe subtil de Bamford.

Já com o lateral português Ricardo Pereira em campo (37'), o avançado britânico do Leeds, servido pelo ex-Sporting Raphinha, haveria de colocar os visitantes na frente do marcador, com um remate fora do alcance de Kasper Schmeichel (70').

A equipa de Marcelo Bielsa sentenciou o encontro nos minutos finais, depois de uma oportunidade flagrante desperdiçada e já com o português Hélder Costa em jogo. O golpe de misericórdia surgiu num contra-ataque, após livre do Leicester, com Bamford a isolar-se e, frente a Schmeichel, tocar ao lado para Jack Harrison concluir com êxito o lance.

Foi a segunda vitória consecutiva do Leeds, que lhe valeu a subida ao 12.º lugar, com 29 pontos, à passagem da 21.ª jornada (com um jogo em atraso) - tem menos 10 pontos que o Leicester, que arrisca ser afastado ainda este domingo do pódio, pelo Liverpool.