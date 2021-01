João Pedro Sousa já não é treinador do Famalicão. Depois depois da derrota com o Nacional (2-1) e na sequência de uma temporada com resultados bastante abaixo dos definidos no início da época, o técnico de 49 anos viu ser-lhe aberta a porta da saída numa fase em que a equipa minhota ocupa o primeiro lugar acima da zona de descida de divisão.

João Pedro Sousa chegou ao clube na última temporada, orientando um trajecto de sucesso que terminou com o sexto lugar no campeonato, ficando à porta das competições europeias, naquele que foi o melhor resultado de sempre do clube na I Liga.

João Pedro Sousa cessa funções no FC Famalicão

? Sabe mais em https://t.co/gw1ZKhBrsl#NasciVilaNova #amordeperdicao pic.twitter.com/nSmirGmmOx — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) January 31, 2021

“A SAD do Futebol Clube de Famalicão e o treinador João Pedro Sousa chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes desde o início da temporada 2019/2020. Além do treinador, todos os elementos da equipa técnica também deixam de exercer funções no clube, a quem a SAD do Futebol Clube de Famalicão agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais”, pode ler-se no comunicado divulgado pelo clube minhoto.

A imprensa desportiva aponta Silas como provável sucessor de João Pedro Sousa em Famalicão.