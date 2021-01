Dinamarca repete título mundial de andebol no Egipto

A Dinamarca repetiu neste domingo no Egipto a conquista do título mundial de andebol, batendo na final a Suécia por 26-24 (13-13 no intervalo). Foi o segundo título consecutivo para os dinamarqueses, depois da conquista em 2019 também numa final 100 por cento nórdica frente à Noruega.

Antes do duelo nórdico pelo título, aconteceu no Cairo uma luta latina pelo terceiro lugar, com a Espanha a bater a França por 35-29 (16-13 ao intervalo). A selecção espanhola já não conseguia uma posição de pódio desde 2013 (em que foi campeã mundial), enquanto os franceses ficaram de fora do pódio pela primeira vez desde 2015.