Benfica empresta Ferro ao Valência até ao final da época

O jovem central não entrava nas escolhas principais do treinador do Benfica, Jorge Jesus, que, ainda assim, utilizou o jogador em sete jogos na primeira metade da época.

O defesa português Ferro vai representar o Valência até ao final da época, por empréstimo do Benfica, numa cedência que não inclui cláusula de opção de compra. O anúncio da mudança do jogador de 23 anos foi feito neste domingo por ambos os clubes.

“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo com o Valência para a transferência, em regime de empréstimo, do futebolista Ferro. O contrato de cedência acertado com o clube espanhol é válido até ao final da época 2020/21 e não inclui cláusula de opção de compra”, indicaram os “encarnados”, no site oficial.

O jovem central não entrava nas escolhas principais do treinador do Benfica, Jorge Jesus, que, ainda assim, utilizou o jogador em sete jogos na primeira metade da época. A chegada de Lucas Veríssimo, contratado pelo Benfica ao Santos, acabou por ser um factor adicional para “empurrar” o português para a porta da saída.

De acordo com o Valência, Ferro vai integrar os trabalhos do plantel assim que “passar nos protocolos anti-covid-19”. Na equipa “che”, actual 14.ª classificada da Liga espanhola, Ferro vai partilhar o balneário com os compatriotas Thierry Correia e o também ex-Benfica Gonçalo Guedes.

Já vestido com as novas cores, Ferro assumiu que este desfecho era o que o próprio e o Valência queriam e aproveitou para se dar a conhecer aos novos adeptos. “Como central, gosto de jogar e não apenas de chutar para a frente”, avançou ao canal do clube espanhol nas redes sociais.

Neste domingo, o Valência anunciou também a chegada, igualmente por empréstimo, do avançado italiano Patrick Cutrone, proveniente dos britânicos do Wolverhampton.