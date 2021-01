Atlético de Madrid reforça liderança em Cádiz

O Atlético de Madrid reforçou este domingo, em Cádiz, a liderança isolada da Liga espanhola ao impor-se, por 2-4, à formação da Andaluzia, em partida da 21.ª jornada, novamente com o português João Félix no “onze” inicial.

Ainda com dois jogos em atraso, o Atlético de Madrid aumentou para dez pontos a vantagem sobre o Real Madrid, que ontem voltou a ceder surpreendentemente em casa, fruto de nova série de sete vitórias consecutivas (14 nos últimos 15 jogos, em que só perdeu com os rivais de Madrid).

Luis Suárez bisou (28’ e 50'), tendo Saúl Ñiguez (44') levado a equipa de Simeone em vantagem para o intervalo, depois de Álvaro Negredo (35') ter igualado para os locais.

O espanhol formado no Rayo Vallecano e no Real Madrid imitou o uruguaio ex-Barcelona e bisou (71'), dando novo ímpeto ao Cádiz, que acabou por ver o esforço traído perto dos 90 minutos, num golo de Koke (88') que confirmou a vitória dos líderes do campeonato.