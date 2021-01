A nova telescola tem cinco vezes mais audiência desde a suspensão das aulas

Emissões em directo na RTP Memória estão longe dos números apresentados no ano passado, mas reflectem o regresso dos alunos a casa. Procura dos conteúdos online também duplicou no mesmo período.

A suspensão das aulas presenciais, que implicou o regresso dos alunos a casa desde a sexta-feira da semana passada, está a ter impacto positivo nas audiências do #EstudoEmCasa, a nova telescola lançada em Abril do ano passado, durante o primeiro confinamento, pela RTP e o Ministério da Educação. A audiência em directo foi multiplicada por cinco e a procura dos conteúdos online duplicou na última semana. Os números são modestos quando comparados com o ano lectivo anterior.