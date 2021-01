Demitiu-se responsável pela delegação Norte do INEM depois de polémica com vacinas

Instituição incluiu no grupo prioritário funcionários de pastelaria situada ao lado das instalações do INEM.

O responsável pela delegação do Norte do INEM apresentou a demissão depois de ter sido noticiado que o instituto tinha vacinado contra a covid-19 funcionários de uma pastelaria no Porto, confirmou à Lusa fonte do instituto.

Segundo noticiou este sábado o Correio da Manhã, a delegação regional do Norte do INEM incluiu os proprietários e funcionários de uma pastelaria do Porto no grupo de profissionais que foi vacinado na primeira fase do plano de vacinação.

Questionado pela Lusa, o INEM remeteu mais explicações para uma declaração a fazer na delegação do Norte, pelas 16h30.

Esta é a segunda vez que as escolhas do INEM para os grupos prioritários de vacinação são contestadas, depois de ser conhecido que receberam a vacina directores, assessores e outros quadros superiores da instituição, profissionais sem prioridade. Na altura, fonte oficial da instituição explicou ao PÚBLICO que foram usadas as sextas doses presentes em cada frasco, devido ao número de profissionais com maior risco de contacto que, devido às directrizes da fabricante da vacina, não podiam ser inoculados.

O INEM emitiria, posteriormente, um comunicado oficial sobre o assunto, negando "todas e quaisquer acusações de favorecimento pessoal neste processo”.