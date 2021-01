Covid-19: Portugal regista 12.435 novos casos e 293 mortes. Há mais de 14 mil recuperados

Portugal registou, na sexta-feira, mais 12.435 casos de infecção pelo novo coronavírus e 293 mortes. No total, desde Março, há 711.018 casos confirmados e 12.179 vítimas mortais da pandemia de covid-19.

Há menos 83 doentes internados (num total de 6544) e mais 37 em unidades de cuidados intensivos (num total de 843).

Esta sexta-feira foram registados mais casos recuperados do que novos casos de infecção: 14.014 pessoas recuperam em 24 horas, num total de 518.900 desde o início da pandemia. Feitas as contas há menos 1872 casos activos, o que significa que 179.939 ainda ligam com a doença.

Os números, referentes a esta sexta-feira, acabam de ser divulgados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS).