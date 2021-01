Açores flexibilizam medidas. Recolher obrigatório termina em quase toda a ilha de São Miguel

É um arquipélago em contraciclo com o país. Nos Açores, o número de casos activos de covid-19 tem diminuído ao longo das últimas semanas e as restrições aplicadas para o controlo da pandemia têm vindo a cair. A partir deste sábado, termina o recolher obrigatório na ilha de São Miguel, os ginásios já podem abrir e os restaurantes vão funcionar presencialmente até às 20h. Mudanças que chegaram com surpresa, uma vez que passaram ao lado da conferência do responsável da Saúde do Governo dos Açores.

Indo por partes. Na quinta-feira, na conferência de imprensa semanal sobre as medidas de combate à pandemia, o secretário regional da Saúde, Clélio Meneses, começou por dizer que o executivo açoriano tinha “decidido manter em regra aquilo que já estava em vigor”: “no entanto vou fazer aqui uma referência sobretudo às alterações”, acrescentou.

Em seguida, enumerou as alterações, tais como a abertura de algumas escolas na ilha de São Miguel, onde estão encerradas desde 7 Janeiro. Assim, nos concelhos considerados de médio risco de contágio — Ponta Delgada, Lagoa, Nordeste e Povoação (que representam cerca de 70% da população da ilha) — as escolas no pré-escolar e no primeiro e segundo ciclo vão reabrir na próxima semana. Já o terceiro ciclo e o ensino secundário vão continuar com aulas à distância. Em Vila Franca do Campo e Ribeira Grande, os outros dois concelhos de São Miguel, considerados de alto risco, as escolas continuarão fechadas e o ensino continuará a ser feito à distância.

Clélio Meneses também avançou que os passageiros que se deslocam à região vão ter de passar a fazer um teste à covid-19 ao 12.º dia (além de um até 72 horas antes do voo e de outro ao sexto dia) e que Rabo de Peixe, freguesia com mais infectados do arquipélago (208), vai continuar sob cerca sanitária.

Aparentemente, estavam anunciadas as alterações e a conferência de imprensa terminou 35 minutos depois, mas, aquando da publicação do diploma em Diário da República, chegaram novidades para os tais quatro concelhos de médio risco. Em Ponta Delgada, Lagoa, Povoação e Nordeste, a partir deste sábado, termina o recolher obrigatório, que vigorava das 20h às 5h durante a semana e das 15h às 5h ao fim-de-semana. Os ginásios vão poder reabrir e a restauração e os cafés (que apenas podiam funcionar presencialmente até às 15h) vão poder estar abertos até às 20h e a partir daí em take-away. Os restaurantes estão limitados até metade da lotação e existe a restrição de seis pessoas por mesa (a não ser que sejam do mesmo agregado familiar). Ou seja: na maioria da ilha de São Miguel há (quase) um regresso à normalidade.

Existem 505 casos de covid-19 nos Açores: 426 em São Miguel, 56 na Terceira, 17 no Faial, quatro no Pico, um nas Flores e um no Corvo. Há duas semanas existiam 875 infectados na região. Desde o início da pandemia já foram detectados até 3.616 casos no arquipélago e 25 pessoas morreram com o novo coronavírus.