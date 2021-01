Dos 160 médicos que podem ser contratados nem todos deverão aceitar: “Não vou trabalhar um ano para depois ser descartada”

Vanessa Balle, 45 anos, e com um curso de Medicina tirado no Brasil, está entre o grupo de 160 médicos com formação no estrangeiro que passaram na prova escrita de conhecimento em Portugal, podendo ser contratados, durante um ano, pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS), no âmbito do reforço de recursos humanos em unidades de saúde, previsto no decreto do Governo que regulamenta o actual estado de emergência. Mas a médica diz que não vai aceitar, caso seja contactada. “Tenho um negócio montado e, sinceramente, nestas condições não vou aceitar. Não vou trabalhar um ano para depois ser descartada, prefiro investir no meu negócio e estudar, para passar no exame prático quando for possível fazê-lo”, diz.