“Abaixo dos 12 anos seria possível manter as escolas abertas”

Chefe da Pediatria, Paulo Oom, diz que procura da urgência pediátrica no Hospital Beatriz Ângelo caiu neste Inverno 75% em relação ao ano passado. Não só a pandemia tem afectado menos as crianças, como os cuidados mantidos por causa da covid-19 levaram a uma diminuição das doenças infecciosas respiratórias, comum nesta altura do ano.

A pandemia não só afecta menos as crianças, como levou a uma diminuição nas urgências desnecessárias, que retiraram pressão dos cuidados médicos pediátricos. Face à redução do serviço, o chefe da Pediatria do Hospital de Loures, Paulo Oom, e um grupo de médicos da sua equipa estão a apoiar, de forma voluntária, os colegas que lidam com doentes adultos com covid-19. O pediatra explica ao PÚBLICO o que motivou essa decisão e defende que as crianças até aos 12 anos deviam estar nas escolas.