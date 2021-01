PSD retira 12 deputados da lista de vacinação, incluindo Rui Rio, por discordar de “opção alargada” de Ferro

Ferro Rodrigues enviou ao primeiro-ministro uma relação de 50 deputados e deputadas, definidos pela hierarquia do protocolo de Estado, incluindo a presidência, vice-presidência e mesa da AR, os líderes partidários que são deputados, líderes das bancadas, presidentes de comissões e elementos da administração do Parlamento e comissão permanente. Agora fica reduzida a 38.

Doze horas depois de se conhecer a lista de 50 deputados que Eduardo Ferro Rodrigues enviara ao primeiro-ministro para que fossem vacinados, o PSD decidiu, neste sábado de manhã, corrigir os seus nomes, alegando que só agora fechou a sua própria lista. Afinal, serão menos doze os sociais-democratas a serem vacinados nos próximos dias - do grupo saiu Rui Rio e também os vice-presidentes do partido André Coelho Lima e Isaura Morais, assim como o líder parlamentar Adão Silva e o secretário-geral José Silvano.

“O PSD entende que não devia ser usada uma opção tão alargada de escolha dos deputados”, justificou ao PÚBLICO fonte da direcção do partido, alegando que faria sentido ser apenas a comissão permanente, por exemplo - o órgão do plenário que funciona de forma mais restrita nas férias ou em casos urgentes e que conta com apenas 44 deputados representativos de todos os partidos.

“Neste enquadramento, estes doze deputados entendem que não devem ainda ser vacinados”, acrescentou fonte da direcção do PSD. Saem assim da lista de 50 deputados elaborada pelo gabinete de Ferro Rodrigues os nomes de Rui Rio, Adão Silva, Luís Marques Mendes, Firmino Marques, Pedro Roque, Paulo Rios de Oliveira, José Silvano, Helga Correia, Afonso Oliveira, André Coelho Lima, Clara Marques Mendes e Isaura Morais.

Ferro Rodrigues tinha falado sobre os critérios que definira para a primeira leva de vacinação de membros da Assembleia, na reunião de quinta-feira à tarde, da conferência de líderes, que convocou especialmente sobre o assunto e ficou estabelecido que os grupos parlamentares deveriam fazer chegar ao seu gabinete a sua oposição ou referências específicas até sexta-feira, para que fosse dada uma resposta ao primeiro-ministro até esse dia à noite. Mas o PSD não fez qualquer reparo nesse prazo e apenas neste sábado de manhã, já depois de tornada pública a lista, se manifestou. Questionado pelo PÚBLICO, o gabinete de Ferro Rodrigues disse que já informou São Bento da redução da lista.

Apesar da justificação do PSD, a verdade é que alguns destes deputados também fazem parte da comissão permanente, e na lista que seguiu para São Bento eram indicados por serem presidentes de comissões parlamentares - José Silvano é membro da administração do Parlamento.

Mais: Rui Rio, que só agora comunica formalmente não querer a vacina, já sabia desde quarta-feira que o seu nome seria o segundo da lista do Parlamento, uma vez que Ferro Rodrigues anunciara que iria reger-se pela ordem do protocolo de Estado para designar os deputados a vacinar. E essa ordem determina que na Assembleia da República (AR) a segunda figura depois do presidente é o líder da oposição. A seguir vêm os presidentes dos restantes partidos com assento parlamentar como Jerónimo de Sousa - mas o PCP informou a conferência de líderes que apenas pretendia que António Filipe, como vice-presidente da AR, e Ana Mesquita, como secretária da Mesa da AR, fossem vacinados -, Catarina Martins, André Silva, André Ventura e João Cotrim Figueiredo. Estes quatro últimos também informaram o gabinete de Ferro Rodrigues ou a conferência de líderes que não pretendiam ser incluídos.

E a seguir constariam os deputados com assento no Conselho de Estado - critério que também só Rui Rio preenche entre todos os 230 deputados. Pelo protocolo, só depois vêm os vice-presidentes do Parlamento, os presidentes das comissões parlamentares permanentes e os restantes membros da Mesa da AR. Só depois aparecem os restantes deputados.