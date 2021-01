PSD garante que apresentará um candidato à Câmara do Porto

O PSD vai a jogo nas eleições autárquicas no Porto com um candidato próprio à câmara municipal. “Para nós, há uma linha vermelha que não pode ser ultrapassada: o PSD tem de ter um candidato à Câmara do Porto e do boletim de voto tem de constar o símbolo do partido - as setinhas”, afirma o presidente da concelhia social-democrata, Miguel Seabra, empenhado em por um ponto final na polémica que se instalou no partido relativamente às eleições autárquicas no Porto.