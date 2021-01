Demissões ameaçavam direcção do CDS desde domingo

Foi, a partir de domingo à noite, que o clima instável que se vivia há meses na direcção do CDS se agravou, precipitando as demissões na cúpula do partido e o repto para um congresso antecipado lançado por Adolfo Mesquita Nunes. Para já, Francisco Rodrigues dos Santos convocou um conselho nacional para discutir a situação do partido, sem revelar se fica ou se sai do cargo. O grupo demissionário da direcção também reserva a sua posição para mais tarde e, para já, abstém-se de dar apoio a Mesquita Nunes.