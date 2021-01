Adolfo Mesquita Nunes: “Serei candidato a presidente do CDS”

Antigo vice-presidenteassume a sua candidaturaà liderança do partido, em entrevista ao PÚBLICO. Defende que “há uma urgência em salvar o CDS, mas também há uma urgência em encontrar uma alternativa a este Governo”. E afirma: “Comigo, a presidente do CDS, chega de falar do Chega.”

Aos 43 anos, Adolfo Mesquita Nunes anuncia a sua candidatura a presidente do CDS. Ex-vice-presidente de Assunção Cristas, antigo deputado e secretário de Estado do Turismo do primeiro Governo de Passos Coelho, Mesquita Nunes regressa à actividade política, porque considera que “a actual direcção do partido não está a ser capaz de representar” o “espaço político que sempre foi do CDS” e que este é “o momento limite” para “inverter o processo de degradação” do partido. E garante: “Eu posso protagonizar essa mudança e essa inversão.” Revela que tem apoios e promete que se não for eleito não abandona o CDS.