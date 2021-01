Covid-19: o insuportável mundo novo visto do ar

A lente da Reuters é como uma partícula de ar, que voa e nos perpassa. Lá do cimo capta imagens de ruas e praças desertas, de cemitérios e hospitais sobrelotados. As grandes filas de trânsito transformaram-se em grandes filas de espera nos drive-thru da testagem para a covid-19. O usufruto das cidades e de todas as suas estruturas de comodidade e diversão foi suspenso. O ar, que sempre foi de todos, hoje é de ninguém. Assim se afigura o novo mundo pandémico. Da Arábia Saudita ao Brasil, dos Campos Elísios a Times Square, o retrato é só um: o de uma espécie humana paralisada pela covid-19 – ​e pelo medo da covid-19.