Vacinação contra a covid-19 “em mobilidade"

Venho pelo presente expor um assunto que poderá interessar a pessoas que, como eu, estão confinadas longe da sua residência habitual e têm mais de 65 anos, sendo como tal elegíveis para a vacinação contra a covid-19 a partir de Abril, início da fase 2 do plano nacional de vacinação. No meu caso, estou distante cerca de 300km de Lisboa, onde resido habitualmente e tal como previsto nas recentes eleições presidenciais através do “voto antecipado em mobilidade”, faria todo o sentido poder receber a vacina no centro de saúde mais próximo do local onde estou – cerca de 20km – em vez de ter que deslocar-me a Lisboa.

Trata-se, portanto, de poder notificar o centro de saúde mais próximo da residência actual para que a vacinação decorra no mesmo e não no centro de saúde da residência habitual. Será que ainda há tempo para que esta “vacinação em mobilidade” seja possível?

Miguel Villas, Aldeia das Dez

Médicos formados no estrangeiro

Não entendo a posição da Ordem dos Médicos ao recusar a inscrição de médicos com formações em universidades estrangeiras e já com reconhecimento do nosso Ministério da Ciência e Ensino Superior. Será que a Ordem duvida da legitimidade do reconhecimento assumido pelo ministério? Numa altura em que o SNS pede aflitivamente reforços de recursos humanos e nos entram pela casa dentro imagens dramáticas da pressão a que está sujeito é difícil aceitar tal posição.

Luísa Valle, Lisboa

​O direito à indignação

É com revolta que vejo mais uma vez António Costa apontar o dedo aos cidadãos pela evolução catastrófica da pandemia. Faz-me recordar as suas declarações após os incêndios no interior do país: “as populações têm de ser mais resilientes”, no momento em que estas populações olhavam para as cinzas de tudo o que tinham. Um Verão desperdiçado, em que nada foi feito para preparar enfermeiros e médicos para as exigências de internamento em enfermaria e cuidados intensivos nem para preparar o inevitável regresso ao ensino à distância. Acrescido do laxismo permitido no Natal e da propaganda da chegada da vacina. É esta atitude sobranceira sobre os cidadãos, quando decide sempre escolhendo as partes da ciência que apoiam os seus interesse políticos, que também contribui para o crescimento da extrema direita.

Célia Silva, Coimbra

E o futebol não pára?

Não se entende por que se fecha quase tudo, da cultura às escolas, não se compreende de ânimo leve que se nos imponham mais e mais discricionárias restrições, e o futebol continue alegremente desconfinado, sem que, como é óbvio pelas regras do jogo e visível na práctica, os seus distintos “profissionais” em campo e até fora dele sigam quaisquer medidas sanitárias básicas, como a distância de segurança e o uso de máscara, continuando até, à vista dos telespectadores presos na sala de estar, aos abraços e beijinhos para festejar mais um e outro golo. O futebol da I Liga não ganha milhões e milhões para poder parar um ou dois anos? Os jogadores e treinadores não têm família, vizinhos e parentes de risco? Ou será porque já sem Fado e Fátima, a falta do Futebol é o fim do mundo neste relvado à beira-mar confinado?

Nelson Bandeira, Porto

João Palhinha

Nunca pensei escrever sobre futebol mas hoje deu-me para aqui, já que também no PÚBLICO, e em todos os comentadores desportivos que tenho ouvido e lido, há uma unanimidade em relação ao cartão amarelo que o árbitro mostrou a João Palhinha no Boavista-Sporting, que o consideram injustificado por várias razões.

Aventa-se agora que o jogador não pode ser despenalizado, mesmo após o árbitro entretanto ter reconhecido que errou, porque isso iria criar um precedente. Ora perante esta justificação ocorre-me uma situação duma sentença em que um juiz num tribunal decidiu, mas, depois reconhece que exorbitou, a qual não pode ser revertida para não pôr em causa a precedência da alteração judicial, e o acusado vai para a prisão. Será que o futebol é o tal “dono disto tudo"?

José P. Costa, Lisboa

Procurador europeu

A famosa e prolongada novela do procurador José Guerra foi dada por encerrada pelo Conselho Europeu, dando razão ao Governo português. Verifica-se assim que a montanha pariu um rato. As desconfianças, as intrigas, em que somos pródigos e o tempo perdido por políticos, comentadores e quejandos, sempre prontos a “afiar a faca” para esfolar os “inimigos de estimação” deram em nada.

Carlos Leal, Lisboa