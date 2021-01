A vez da gastronomia hiperlocal

Desde que a onda do Quilómetro Zero atingiu a gastronomia a partir do começo dos anos 2000, levando chefs a olharem com mais atenção para os seus quintais em busca dos ingredientes que brotam debaixo de seus narizes, o termo “cozinha local” ganhou nova e crescente conotação na cena da restauração mundial. E possibilitou uma espécie de revolução geográfica que fez alterar, aos poucos, o eixo gastronómico global até então estabelecido, que privilegiava países com mais “tradição” na cena mundial.