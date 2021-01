Mudanças nas penhoras fiscais dos depósitos só chegam em 2022

As alterações que o Parlamento aprovou esta semana à forma de os bancos executarem as penhoras das contas bancárias dos clientes com dívidas à administração fiscal só vão ter um efeito prático dentro de um ano.

Para não fazer mudanças a meio do ano e dar tempo aos bancos e à administração fiscal, os grupos parlamentares com assento na comissão de orçamento e finanças decidiram calendarizar a entrada em vigor das novas regras para 1 de Janeiro de 2022, tal como fizeram para outras alterações fiscais (outras acontecem já em Julho).

A partir do próximo ano, quando uma instituição financeira for notificada pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) do dever de penhorar um depósito, só poderá cativar o valor necessário à penhora e não bloquear todo o saldo existente na conta. A ideia é haver mais garantias para os contribuintes do que no processo civil, em que o saldo de uma conta bancária é bloqueado na totalidade.

Com este ajustamento ao Código de Procedimento e de Processo Tributário, o fisco fará a notificação de uma penhora por via digital, no “domicílio fiscal electrónico” do banco ou na sua área reservada no Portal das Finanças, podendo também pedir informações e notificar os bancos de diligências através da Plataforma Electrónica de Registo e Transmissão de Ofícios do Banco de Portugal.

O Governo apresentou uma iniciativa que não incluía esta última possibilidade de usar a plataforma gerida pelo supervisor dos bancos, mas as bancadas do PS e PSD acabaram por conciliar as suas propostas e apresentaram uma redacção conjunta que incluiu essa solução.

Ao fazer a notificação da penhora, a AT tem de identificar o “limite máximo a penhorar” ao contribuinte e indicar que as quantias depositadas “até àquele montante” ficarão indisponíveis (excepto nalgumas circunstâncias) desde a data da penhora até um ano, podendo esse período ser renovado para a administração fiscal assegurar a totalidade do pagamento da dívida.

Como um contribuinte pode ser alvo de uma execução relativamente à mesma dívida em vários bancos ao mesmo tempo, as instituições financeiras têm cinco dias “contados da penhora” para enviar uma notificação ao fisco a comunicar “o saldo penhorado e as contas objecto de penhora à data em que esta se considere efectuada, ou a inexistência ou impenhorabilidade da conta ou saldo”.

A partir daí, caso o valor penhorado já tenha sido suficiente para satisfazer a dívida, o fisco tem outros cinco dias para levantar as penhoras desnecessárias; ou pode reduzir o tecto das penhoras nas várias contas se dessa forma for possível satisfazer a dívida.

Se o banco não entregar os montantes reclamados, a instituição financeira “é executada, no próprio processo, para o pagamento do valor do depósito e das custas e despesas acrescidas”.

Durante a discussão desta proposta, a Associação Portuguesa de Bancos (APB) alterou para o problema de um devedor poder ser penhorado ao mesmo tempo em vários bancos relativamente à mesma quantia, mas essa é uma realidade que as Finanças dizem ser pouco expressiva actualmente e, quando acontece, o fisco consegue fazer o levantamento “imediato” dos valores, ou seja, num prazo inferior ao limite temporal que a nova lei estipula.

Num esclarecimento emitido durante a fase de discussão das alterações na especialidade, e perante as críticas dos representantes dos bancos, o Ministério das Finanças veio “desmistificar a ideia de que a regra é a penhora de uma multiplicidade de saldos de conta bancária por contribuinte devedor”, exemplificando com o que se passou em 2020, em que houve 30.402 mil contribuintes penhorados sobre um saldo bancário, em contraste com o número de contribuintes alvo de penhora sobre dois saldos bancários (5358), três saldos (1284) e mais de três saldos (718).

Ao mesmo tempo, afirmava o Ministério das Finanças, o sistema informático da AT “está programado para funcionar por escalões de dívida” para que, quanto menor o valor em dívida, menor o número máximo de pedidos de penhora em simultâneo.