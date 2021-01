Tondela vence e afunda Farense

Factor casa determinante para as contas dos beirões, que somam três triunfos consecutivos na condição de visitados. Algarvios continuam sem vencer fora.

O Tondela venceu este sábado o Farense, por 2-0, em partida da 16.ª jornada da I Liga, ascendendo provisoriamente ao nono lugar da tabela, com 18 pontos, nove dos quais conquistados nos últimos três jogos em casa. A afundar-se, o Farense permanece no penúltimo lugar, com 12 pontos.

Ainda sem qualquer vitória na condição de visitante, o Farense tentou contrariar o peso das estatísticas, construindo uma série de lances em que poderia ter chegado ao golo. Apesar de um jogo repartido, eram dos algarvios as melhores oportunidades.

Indiferente e até insensível às motivações da equipa de Faro, penúltima classificada do campeonato, o Tondela aproveitou as facilidades concedidas pela defesa contrária para marcar logo no primeiro minuto da segunda parte.

O golo de João Pedro (46'), um remate sem oposição à entrada da área, após combinação simples com Murillo, afectou a equipa de Sérgio Vieira, que se limitou a registar como resposta um remate perigoso de Madi (52'), na sequência de um lançamento lateral.

Com o final à vista, o Farense tentou evitar a quarta derrota consecutiva (sexta no total) em deslocações para o campeonato, revelando notória incapacidade para suplantar um Tondela mais frio na defesa da quinta vitória da época em casa, terceira seguida.

No final, imperou a eficácia tondelense, que fechou as contas por Rafael Barbosa (90+6'), em lance validado pelo VAR.