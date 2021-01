Sporting recorre para o TAD da suspensão de Palhinha e tenta que jogador defronte o Benfica

Veredicto do Conselho de Disciplina manteve suspensão do médio e “leões” tentam obter em tempo útil reversão da punição.

O Sporting recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) sobre a despenalização de João Palhinha, apurou o PÚBLICO. O órgão federativo decidiu não levantar o castigo aplicado ao médio do Sporting, amarelado pela quinta vez esta época frente ao Boavista: em consequência deste cartão amarelo, o jogador falha a recepção ao Benfica, marcada para a próxima segunda-feira.

O recurso dos “leões” chega ao TAD a apenas 72 horas do duelo frente ao rival, prazo que torna muito difícil uma decisão em tempo útil que consiga devolver o médio à equipa de Rúben Amorim no embate contra as “águias”. Esta é a derradeira tentativa do clube de Alvalade para reverter a suspensão do médio, que mereceu muitas críticas na última semana por parte de elementos ligados aos “leões”.

A admoestação aplicada por Fábio Veríssimo a João Palhinha ocorreu aos 80’ da partida disputada no Estádio do Bessa, numa altura em que o jogo estava praticamente decidido e que os “leões” venciam por 2-0, resultado que se manteve até ao final da partida. Numa disputa perto da área sportinguista, Palhinha empurrou o jogador adversário numa disputa pela bola, com o árbitro a punir o encosto com o cartão amarelo, o quinto do médio.

Após a partida, o director de comunicação do Sporting, Miguel Braga, anunciou nas redes sociais que o clube iria recorrer para o CD, com o objectivo de libertar Palhinha para o jogo contra as “águias”. Contudo, o veredicto não foi favorável à equipa de Alvalade, com o órgão federativo a confirmar a decisão do árbitro Fábio Veríssimo. Os “leões” aguardam agora uma decisão do TAD que, no limite, poderá chegar poucas horas antes do início da partida contra o Benfica.

O jogo entre Sporting, actual líder do campeonato, e o Benfica, terceiro classificado, tem início marcado para as 21h30. Em caso de vitória, os “leões” podem alargar para nove pontos a vantagem para os rivais, com as “águias” a terem a oportunidade de encurtar para apenas uma vitória a distância para a equipa comandada por Rúben Amorim. Em caso de empate, o FC Porto poderá beneficiar duplamente: se vencerem o Rio Ave, os “dragões” ficam a dois pontos dos “leões” e estendem para quatro os pontos de vantagem sobre o clube da Luz.