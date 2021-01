Nacional regressa às vitórias frente ao Famalicão

O Nacional venceu este sábado, na Choupana, o Famalicão (2-1), ultrapassando a crise de resultados na I Liga ao conquistar a primeira vitória depois de cinco jogos sem triunfos, saltando para o décimo lugar, com 17 pontos em 16 encontros.

O Famalicão, que até esteve em vantagem, com um golo de Anderson (33'), permitiu que os madeirenses dessem a volta ao resultado em apenas quatro minutos, no início da segunda parte, com golos de Bryan Róchez (53') e Francisco Ramos (57').

O embate entre as duas equipas em crise (o Famalicão vencera apenas um dos últimos nove encontros e o Nacional ganhara um em oito), igualadas à partida para este encontro, deixou os minhotos, com 14 pontos, em risco de resvalarem para a zona de despromoção.