A “montanha pariu um rato” no jogo mais aguardado do dia no futebol europeu

Arsenal e Manchester United dividiram o domínio da partida, dividiram as oportunidades e... dividiram os pontos. Terminou com empate a zero.

O Arenal-Manchester United é um dos jogos mais emocionantes do futebol inglês, estatuto que se alarga ao futebol mundial. Milhões terão visto o duelo deste sábado, na Liga inglesa, mas poucos terão ficado impressionados com o resultado final, um redondo 0-0.

Em bom português, “a montanha pariu um rato”, no resultado final, mas, como em qualquer jogo britânico, houve intensidade, luta, jogadores de qualidade, oportunidades de golo e, em geral, uma boa partida de futebol. Valeu por isso.

Com este empate, o Manchester United faz o rival da cidade “esfregar as mãos”, já que fica a três pontos da liderança do City, com mais um jogo realizado – é o segundo jogo consecutivo sem vencer para a equipa de Bruno Fernandes, que pode, em breve, ficar a seis pontos do líder.

Já o Arsenal, próximo adversário do Benfica na Liga Europa, falha a aproximação aos lugares europeus e pode ver Everton, Tottenham, West Ham, Liverpool e Leicester ganharem terreno nessa luta.

No Emirates, a partida teve uma primeira parte com mais United e uma segunda com mais Arsenal. Com mais bola e capacidade de chegar à área com qualidade, a equipa visitante teve mesmo dois bons lances na primeira parte, quando Fred permitiu uma grande defesa a Leno, aos 20’, e Bruno Fernandes rematou ao lado, em boa posição, aos 34’.

Após o intervalo, o Arsenal equilibrou a partida. Willian, aos 49’, e Lacazette, aos 66’, desperdiçaram bons lances, sendo que o francês teve mesmo pontaria a mais, enviando a bola ao poste.

É certo que Cavani poderia ter feito um golo nesta segunda parte, mas o resultado, dada a divisão do domínio e a divisão das oportunidades, encaixa-se bem na… divisão de pontos.