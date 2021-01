Manchester City vence e mostra-se em velocidade de cruzeiro

Com 12 vitórias nos últimos 12 jogos, o Manchester City é, por estes dias, uma locomotiva difícil de parar. Um pouco como acontece com o Bayern de Munique, na Alemanha, a equipa de Pep Guardiola encontrou o seu ritmo e já tem quatro pontos de vantagem na liderança da Liga inglesa. Tudo isto fruto de um triunfo curto (1-0) neste sábado, frente ao aflito e maioritariamente perdedor Sheffield United.

Este jogo teve, curiosamente, detalhes incomuns no padrão do Manchester City. Com Rúben Dias e Bernardo Silva no “onze”, a equipa de Manchester dominou a partida com bola, como sempre faz, mas esteve longe – bem longe – de ser ameaçadora de forma permanente.

Gabriel Jesus abriu o marcador logo aos 9’, depois de um grande trabalho de Ferran Torres, e, até ao intervalo, pouco mais se passou. O Sheffield por incapacidade, o City por conforto. Segundo dados do portal Squawka Football, os quatro remates feitos na primeira parte foram o número mais baixo em jogos que envolveram algum dos “big 6” da Premier League.

A segunda parte não começou de forma diferente. Foi apenas já dentro dos últimos 20 minutos que Zinchenko, Laporte e Gabriel Jesus falharam boas oportunidades, mas o marcador não mexeu. Sem ter de fazer muito por isso, neste jogo, Ederson chegou ao 12.º jogo sem sofrer golos na época, mais do qualquer outro guardião das principais ligas europeias.

Poucos esperariam tantas dificuldades perante o último classificado da Liga inglesa, mas poucos se atreverão a questionar o triunfo da equipa de Guardiola – uma formação cada vez mais pragmática e capaz de ganhar mesmo quando marca pouco. O tão desejado sucesso europeu a isso obriga.