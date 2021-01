Jogos com História: Manchester United, da tragédia à glória europeia numa década

A 5 de Janeiro de 1958, o Estrela Vermelha e o Manchester United encontraram-se em Belgrado para a segunda mão dos quartos-de-final da Taça dos Campeões Europeus. Com uma vantagem de 2-1 trazida de Old Trafford, os ingleses chegaram ao 3-0 ainda no primeiro tempo e, apesar da reacção dos homens da casa, que alcançaram o empate a três golos durante o segundo tempo, a equipa comandada pelo lendário Matt Busby garantiu o apuramento para as meias-finais da competição. Mas esse seria o último jogo de alguns dos seus atletas. No dia seguinte, na viagem de regresso, após uma escala em Munique, o avião que transportava a equipa despenhou-se na descolagem. Morreram 23 pessoas.