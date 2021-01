Boavista arranca segunda vitória da época em Portimão

O Boavista venceu este sábado o Portimonense, por 1-2, em jogo da 16.ª jornada da Liga disputado no Algarve, onde Jesualdo Ferreira alcançou o primeiro triunfo como treinador dos “axadrezados”, obtido apenas ao sétimo encontro para o campeonato.

Para os portuenses, que tinham averbado duas derrotas nos dois últimos compromissos, esta é a segunda vitória da temporada, depois de terem derrubado o Benfica, na sexta jornada, que permitiu somar 14 pontos e abandonar o último lugar, que passa a pertencer ao Farense, com 12 pontos e um jogo a menos.

O Portimonense segue no 14.ª posto, com 15 pontos, desperdiçando uma boa oportunidade para pontuar pelo terceiro jogo consecutivo, após uma vitória e um empate. Os algarvios estiveram mesmo em vantagem, com um excelente golo de Ewerton (36'), num remate de primeira, mas não conseguiram ir para o intervalo na frente do marcador, permitindo a reacção do Boavista, que igualou aos 45+1’, por Elis.

Na segunda parte, o Boavista conseguiu mesmo dar a volta ao resultado com um golo de Paulinho (64'), em lance que contou com a intervenção do VAR, depois de assinalado erradamente um fora-de-jogo ao futebolista dos “axadrezados”.

O Portimonense mostrou-se impotente para contrariar a dinâmica do adversário, que conservou uma vantagem preciosa num momento difícil do emblema portuense.