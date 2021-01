Adeptos invadem centro de treinos do Marselha e Liga adia jogo

Terão sido detidos 25 apoiantes do clube francês, na sequência dos protestos contra a direcção do clube.

Uma invasão ao centro de treinos do Marselha por dezenas de adeptos, 25 dos quais acabaram detidos, levou a que a Liga francesa de futebol adiasse a recepção deste sábado ao Rennes.

A três horas do início do encontro, da 22.ª jornada da Ligue 1, a organização do campeonato anunciou o adiamento do jogo, para data a definir, na sequência da invasão da “Commanderie”, nome dado ao centro de treinos dos marselheses.

Segundo a imprensa local, cerca de três centenas de adeptos entraram nas instalações do emblema para protestar contra a direcção do clube, designadamente o presidente Jacques-Henri Eyraud, com uma intervenção policial a ser requerida.

O jornal La Provence, que publicou um vídeo com uma árvore a arder à porta do complexo, descreve uma cena com vários artefactos pirotécnicos accionados ou arremessados, com o L'Équipe a explicar que a invasão foi premeditada e a adiantar que o defesa Alvaro González terá sido atingido nas costas, enquanto tentava acalmar os manifestantes.

Na derrota por 1-0 com o Lens, no Vélodrome, no dia 21 de Janeiro, os adeptos “viraram-se” contra os jogadores, tendo desta vez escalado o protesto, com cartazes e outras tarjas a classificarem a direcção como “vergonhosa” e “nojenta”.

A equipa treinada pelo português André Villas-Boas conta por derrotas as últimas quatro partidas em todas as competições, após uma primeira temporada com o técnico luso em que o Marselha foi vice-campeão.

Agora, o único clube francês que venceu a Liga dos Campeões, em 1993, está já eliminado das competições europeias, perdeu a Supertaça para o Paris Saint-Germain e é sétimo no campeonato.