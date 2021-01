Abel Ferreira leva Palmeiras à conquista da Taça dos Libertadores

Pelo segundo ano consecutivo, há um treinador português a conquistar a Taça dos Libertadores. Neste sábado, o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, bateu os compatriotas do Santos por 1-0, no mítico Maracanã, e venceu o troféu pela segunda vez na história.

Num jogo de muitos equilíbrios e com pouquíssimas oportunidades de golo, em que os treinadores procuraram sempre reduzir o risco ao mínimo, o lance decisivo surgiu aos 90+9’, com Breno Lopes a finalizar. O “herói” do encontro tinha entrado minutos antes, aos 85’, para o lugar de Gabriel Merino, e cabeceou com classe, ao segundo poste, para o golo.

Depois da vitória na Libertadores em 1999, na altura com Luiz Felipe Scolari ao leme, o Palmeiras volta a ganhar a maior competição de futebol da América do Sul, naquela que foi a quinta vez que atingiu a final.

Com este triunfo, o “Verdão” embolsa cerca de 18 milhões de euros pela trajectória na competição e ganha o direito de disputar o Mundial de clubes. A estreia é já no próximo sábado, frente ao vencedor do embate entre os coreanos do Ulsan e os mexicanos do Tigres.