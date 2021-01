A cultura a manifestar-se online: “É como no teatro, a gente diz que está na rua e está na rua”

Se a rua está interdita pela pandemia, então cada um deles, os trabalhadores da cultura, as estruturas em que trabalham ou com que trabalham, e as associações que os representam tornam-se uma gigantesca rua virtual. Marcada para este sábado, 30 de Janeiro, a manifestação convocada por mais de três dezenas de associações e estruturas do sector, alertando para as trágicas consequências da pandemia e exigindo do Governo o apoio necessário à sua sobrevivência e ao seu futuro, transferiu-se para as redes sociais. Desde a meia-noite que, sob a hashtag #naruapelofuturodacultura, se multiplicam os posts com mensagens, vídeos, ilustrações, fotografias dando voz às casas ou ao isolamento que se fazem rua.

“É como no teatro, a gente diz que está na rua e passa a estar na rua”, lemos entre as centenas de posts que se vão acumulando. No caso, trata-se do de Amarílis Felizes, dirigente da Plateia –​ Associação de Profissionais das Artes Cénicas, que à hashtag da manifestação, “na rua pelo futuro da cultura”, acrescenta, “e pela dignidade de toda a gente no presente”. Tal como outros manifestantes, divulga o texto da convocatória, elencando as razões que conduziram ao protesto.

Ali se dá conta da urgência no presente: “Protestamos porque estamos praticamente há um ano com a actividade profundamente condicionada pela pandemia, o que evidenciou as brutais consequências de toda uma vida de precariedade laboral, de falta de direitos e de protecção social, que nos conduzem, sem alternativa, à carência económica e a situações de endividamento.” E, mais à frente, alerta-se para o futuro: “Protestamos porque a importância vital das artes e da cultura não pode ser posta em causa e para isso é preciso garantir a sobrevivência de profissionais e estruturas. Exigimos medidas de protecção social garantidas a todas as pessoas, sem deixar ninguém de fora. Exigimos um rendimento acima da linha da pobreza e que se prolongue até ao levantamento de todas as normas de condicionamento da actividade profissional.”

As manifestações surgem de todas as áreas artísticas, da música, do teatro, do cinema, da fotografia, das artes plásticas, e dos mais diversos profissionais indispensáveis a que cada uma delas possa funcionar. Recuperam-se fotos de peças que sirvam de ilustração à situação dramática e à revolta sentida, lançam-se gritos fixados em foto como palavra de ordem gritada na rua, como o da actriz Isabél Zuaa, surgem ilustrações, como a de António Jorge Gonçalves, em que alguém tenta suportar o peso esmagador que o ameaça liquidar, mostra-se a dança a continuar, ainda que confinada (os jovens bailarinos da Academia de Dança de Matosinhos).

O coreógrafo João Fiadeiro transforma a sua corrida higiénica pelas ruas de Lisboa em prova de resistência e persistência, uma forma, diz, de manter a sanidade; os membros do Teatrão, em Coimbra, mostram-se, máscaras no rosto, às portas da sala de ensaios do teatro agora encerrado. Vídeo, fotografia, performance, música, instalações, pintura. Rostos e palavras. Ruas fechadas, a manifestação prosseguiu e continuou a fazer-se ouvir.

“Decidimos não ir para a rua por razões que têm a ver com o confinamento, e porque, perante os números da pandemia, não poderíamos insistir numa acção que se tornaria improdutiva”, disse esta sexta-feira ao PÚBLICO Rui Galveias, coordenador do Cena-Sindicato dos Trabalhadores de Espectáculos, do Audiovisual e dos Músicos (Cena-STE). Alertou, porém, que a necessidade e a urgência do protesto se mantêm. Os organizadores entendem que as medidas anunciadas há duas semanas pelo Governo para fazer face à emergência (o Ministério da Cultura anunciou um fundo de apoio de 42 milhões de euros) “deixam ainda muita gente de fora, e muita coisa por cumprir”.