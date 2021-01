Facebook acusa Apple de “alegações enganosas” sobre privacidade

O Facebook acusou a Apple de enganar os utilizadores sobre a privacidade dos seus serviços numa semana em que a Apple bateu recordes de receitas — pela primeira vez, a fabricante do iPhone reportou mais de 100 mil milhões de dólares de receitas num só semestre.

Só que para Mark Zuckerberg (dono do Facebook), o sucesso do serviço de mensagens da Apple, o iMessage, vem de “alegações sobre privacidade que são frequentemente enganosas” e a marca “vai prejudicar pequenos negócios” com as novas regras sobre rastreio de publicidade. Tim Cook, presidente executivo da Apple, rebate: “Se uma empresa é criada com base em enganar utilizadores e em abusar de dados [...] não merece os nossos elogios”, aludindo às várias falhas na privacidade do Facebook ao longo dos anos.

A troca de criticas, que ocorreu esta semana, começou na quarta-feira durante a apresentação de resultados do Facebook. A dona da rede social e dos serviços de mensagens WhatsApp e Messenger, que reportou uma receita de 28 mil milhões de dólares (cerca de 23 mil milhões de euros) entre Outubro e Dezembro de 2020, define a Apple como uma das maiores rivais nos serviços de mensagens online.

Zuckerberg vê Apple como maior rival

“A Apple é uma das nossas maiores competidoras”, afirmou Mark Zuckerberg, numa chamada com investidores sobre os resultados. “O iMessage é o eixo principal do ecossistema [da Apple]. Vem pré-instalado em todos os iPhones, com APIs e permissões privadas, que levam o iMessage a ser o serviço de mensagens mais usado nos Estados Unidos.”

Zuckerberg defende que obrigar aplicações na App Store (a loja online da Apple) a listar os dados que recolhem dos utilizadores é injusto e favorece a aplicação de mensagens da Apple que vem pré-instalada no iPhone e no iPad e que, por isso, não tem de partilhar esses dados.

Mark Zuckerberg acrescenta que as novas funcionalidades de privacidade da Apple — conhecidas por ATT, App Tracking Transparecy — são enganadoras, não protegem os dados das pessoas e vão prejudicar pequenos empreendedores.

Em Junho, a Apple anunciou funcionalidades de transparência para apps (ATT na sigla inglesa) que obrigam às aplicações que as pessoas instalam no iPhone a pedir autorização para obter dados do utilizador. Ou seja, as apps só podem usar cookies de terceiros (também chamados de rastreadores) para aceder aos hábitos de pesquisa dos utilizadores se estes autorizarem.

O Facebook está contra a estratégia. Em Dezembro, o vice-presidente de publicidade do Facebook, Dan Levy, já tinha criticado a política por se “focar nos lucros” em vez da privacidade.

“O iMessage guarda cópias de segurança de mensagens encriptadas por defeito a não ser que se desactive o iCloud [serviço de armazenamento na nuvem da Apple]”, argumentou Zuckerberg na quarta-feira. “[E com o ATT] muitas pequenas empresas não vão poder chegar aos consumidores através de anúncios direccionados.”

Faceboook reporta receitas de 28 mil milhões de dólares Esta quarta-feira o Facebook (dono do Instagram, Messenger e WhatsApp) reportou receitas no valor de 28,07 mil milhões de dólares para o quarto trimestre de 2020. Grande parte da receita (cerca de 27 mil milhões de dólares) vem da publicidade. Ao todo, a rede social Facebook conta com 1,84 mil milhões de utilizadores activos. Durante a apresentação de resultados, além de criticar a Apple, o presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que o Facebook quer parar de recomendar grupos cívicos e políticos aos utilizadores. “Um dos principais pedidos que estamos a receber da nossa comunidade neste momento é que as pessoas não querem que politica e lutas dominem a experiência nos nossos serviços", disse Zuckerberg, numa chamada com investidores sobre os resultados.

Apple responde

Menos de 24 horas após as acusações de Zuckerberg, a Apple respondeu.

“E quais as consequências de dar prioridade a teorias da conspiração e incitação da violência simplesmente porque trazem mais interacções [online]?”, questionou Tim Cook, na quinta-feira, aludindo ao Facebook. “Quais as consequências de ver milhares de utilizadores a juntar grupos extremistas e perpetuar um algoritmo que recomenda mais?”

Em 2018, o Facebook admitiu que as páginas mais populares tinham direito a excepções quando partilham conteúdo problemático.

Cook lembrou o problema durante a conferência Computadores, Privacidade e Protecção de Dados que ocorreu na quinta-feira por data do Dia da Protecção de Dados, um evento internacional que ocorre anualmente a 28 de Janeiro. No dia anterior a Apple tinha reportado lucros de 111,4 mil milhões de dólares (91,83 mil milhões de euros) para o primeiro trimestre fiscal de 2021.

Para o presidente executivo da Apple, a funcionalidade ATT é um passo na direcção correcta.

“Os utilizadores têm pedido esta funcionalidade”, defendeu. “Muitos apreciaram quando construímos uma funcionalidade semelhante no Safari [navegador de Internet da Apple] para limitar rastreadores online.”

Apple diz que receitas teriam sido melhores sem pandemia Na quarta-feira, a Apple reportou receitas de 111,4 mil milhões de dólares, ultrapassando o marco dos 100 mil milhões de dólares pela primeira vez num trimestre. No último ano, as vendas da empresa aumentaram 21%. O presidente executivo da Apple acredita, no entanto, que a pandemia da covid-19 impediu os resultados de serem ainda melhores. Além do sucesso dos novos iPhone (todos compatíveis com as novas redes 5G), a área de serviços da Apple cresceu 24% no último ano. É uma área que inclui os serviços de subscrição da Apple como a Apple TV+ (lançado em 2019) e a Apple Music.

Em Setembro de 2017, porém, vários publicitários criticaram as mudanças ao Safari notando que dificultavam a criação de publicidade personalizada, tornando-a “genérica e menos útil”.

Nos últimos anos a privacidade tornou-se uma prioridade de várias tecnológicas. Esta semana, a Google também anunciou novas ferramentas para proteger a privacidade dos utilizadores. A estratégia da empresa chama-se FLoC (sigla inglesa para Federated Learning of Cohorts, que alude a um bando de aves ou a um rebanho) e aglomera pessoas online em grupos com base em hábitos de pesquisa semelhantes. Isto significa que os anunciantes têm acesso a “identificadores de grupo” (por exemplo: pessoas que gostam de culinária e fado) em vez de informação específica sobre cada utilizador.