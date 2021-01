Quer ter um estilo de vida mais verde? Há uma plataforma online para o ajudar

Da próxima vez que se sentir tentado a comprar algo online pense neste dado: 25% dos produtos adquiridos deste modo são devolvidos. Ou, da próxima vez que estiver a saborear aquela manga com origem no Brasil lembre-se que isso equivale, em termos de emissões, a fazer 16 vezes uma viagem de carro entre Lisboa e Sevilha (e excluindo os valores de produção da fruta). E, se optar por ter uma reunião de trabalho em Bruxelas, em vez de a realizar digitalmente a partir de Lisboa, saiba que essa viagem de avião corresponde a uma emissão de dióxido de carbono (CO2) equivalente a uma viagem de carro de mil quilómetros.

Estes são apenas alguns factos que podem ser encontrados na plataforma digital Mudança Verde, lançada esta semana pela Associação Natureza Portugal/World Wide Fund (ANP/WWF), aquando do seu terceiro aniversário. Cada facto apresentado está acompanhado de um conselho deixado aos cidadãos sobre formas mais sustentáveis de comprar, viajar, se alimentar ou em várias outras escolhas relacionadas com a gestão da casa e do dia-a-dia. Os conselhos deixados são vários: compre racionalmente, e o mais próximo possível, coma menos carne, poupe água e energia, não desperdice e reutilize.

“Já tínhamos há muito tempo a ambição de termos uma plataforma deste género, com conselhos práticos. Os números que estão associados a cada caso são chamativos e uma boa forma de comunicar o impacto que os pequenos gestos do dia-a-dia têm”, diz Catarina Grilo, directora de Conservação e Políticas da ANP/WWF. E, apesar dos poucos dias do projecto, lançado na segunda-feira, as reacções não se fizeram esperar. “Recebemos algumas mensagens bastante positivas. É engraçado que as pessoas têm perguntado de onde vêm estes valores.”

A resposta é: diferentes estudos da WWF e de “alguns de fontes científicas”, explica Catarina Grilo. São eles que permitem à plataforma dizer, por exemplo, que uma só pessoa compra 16 quilos de roupa por ano, o que — aconselha-se na Mudança Verde — deve ser reduzido, comprando o que é verdadeiramente essencial, recorrendo a artigos em segunda mão ou, até, trocando roupa com os amigos, se acha que precisa mesmo de variar as peças que tem penduradas no armário. E se estiver a pensar viajar, mal seja permitido, pode querer pensar que uma única pessoa num voo de ida e volta entre a Alemanha e as Caraíbas produz a mesma quantidade de emissões prejudiciais que 80 habitantes da Tanzânia num ano inteiro (cerca de quatro toneladas de CO2). O conselho, já agora, não é para que desista de viajar, mas para optar, “sempre que possível”, por meios de transporte com um impacto reduzido no ambiente. “Temos um conjunto de informações a que as pessoas, até por conveniência, não prestam muita atenção, no caso, por exemplo, das compras online. Pode ser bastante motivador saber os custos que tem, desde logo pondo as pessoas a pensar se têm necessidade de comprar tudo online ou se não podem ir à loja ali próxima”, diz Catarina Grilo.

Pensada há mais de um ano, só agora foi possível pôr a plataforma a funcionar. E, nascendo numa altura em que Portugal assume temporariamente a presidência do Conselho da União Europeia, a ANP/WWF aproveitou para juntar àquele novo espaço da Internet os seis desejos que gostaria de ver cumpridos até ao final de Junho. A associação pede uma agricultura mais amiga do ambiente, mais protecção da natureza, oceanos mais saudáveis, mais atenção aos recursos hídricos, um futuro mais verde (com menos emissões) e mais justo para todos.

Na plataforma, é possível preencher um formulário de apoio a estes desejos, que a ANP/WWF quer entregar ao Governo de António Costa lá para meados de Março. “Esperamos ter um número significativo de assinaturas que demonstre ao Governo que não somos os únicos a querer que a presidência portuguesa seja significativa, no sentido de alcançar estes objectivos”, diz a responsável da associação. Esta quinta-feira, mais de 300 pessoas já se tinham juntado a esta vontade.