Proibição de circulação entre concelhos volta a aplicar-se entre as 20h desta sexta-feira e as 05h de segunda-feira em Portugal continental, com algumas excepções. Em todo o mundo, o novo coronavírus já infectou 101.456.241 pessoas e provocou a morte a mais de 2,1 milhões. Cerca de 56 milhões já recuperaram da infecção.