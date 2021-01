Discriminação nas dádivas de sangue: Podem os homossexuais dar sangue?

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação fez um apelo à dádiva de sangue devido à escassez nas reservas, que atingiram níveis preocupantes. Rapidamente se formaram filas de potenciais dadores na sede do instituto. Cerca de 8600 pessoas doaram sangue, repondo as reservas.

Foram, no entanto, várias as denúncias de discriminação baseada na orientação sexual que invadiram as redes sociais e o observatório da ILGA Portugal, associação na frente da luta pela igualdade e contra a discriminação das pessoas LGBTI. As denúncias não são novas mas a discussão voltou a ser foco de atenção quando os testemunhos de homofobia aumentaram consideravelmente logo após o apelo do instituto.

O P24 ouviu o testemunho de Bruno Gomes de Almeida, cujo testemunho de discriminação no IPST se tornou viral, a directora-executiva da ILGA Portugal, Marta Ramos, e da deputada do PAN na Assembleia da República Bebiana Cunha, que questionou esta terça-feira a Ministra da Saúde, Marta Temido, acerca das denúncias.

