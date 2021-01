Parlamento aprova lei da eutanásia, que segue para Belém na próxima semana

Onze meses depois da primeira votação, a nova lei que legaliza a morte medicamente assistida, conhecida como eutanásia, foi aprovada nesta sexta-feira pela Assembleia da República. Votaram a favor as bancadas parlamentares do PS (com excepção de oito deputados), Bloco, PAN e PEV, assim como o deputado da IL, João Cotrim Figueiredo, e as deputadas não-inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues.

A bancada do PSD dividiu-se entre uma dezena de votos a favor - incluindo Rui Rio, Adão Silva, Mónica Quintela, Isabel Meireles, Catarina Rocha Ferreira, Duarte Marques e Hugo Carvalho -, algumas abstenções e os votos contra da maioria dos deputados. O PCP, o CDS e o deputado do Chega, André Ventura, também votaram contra.

Na bancada do PS votaram contra os deputados Raul Castro, Romualda Fernandes, Cristina Sousa, Maria da Graça Reis, Joaquim Barreto, José Luís Carneiro, Paulo Porto, Pedro Cegonho e Ascenso Simões.

Na bancada do PSD votaram contra os deputados Paulo Moniz, Isaura Morais (vice-presidente do partido), Hugo Oliveira, Emídio Guerreiro, Fernanda Velez, João Moura, Clara Marques Mendes, Bruno Coimbra e Carlos Peixoto.

O decreto da Assembleia estará agora três dias no gabinete do presidente Ferro Rodrigues para eventuais reclamações, como mandam as regras do processo legislativo, e segue para as mãos do Presidente da República na próxima semana. Marcelo Rebelo de Sousa em 20 dias para analisar o texto: se pretender recorrer ao Tribunal Constitucional para fiscalização preventiva, terá que o fazer nos primeiros oito dias; se não o fizer, terá os 12 dias seguintes para decidir se promulga ou se veta.

Caso devolva o diploma ao Parlamento, ou os deputados confirmam o teor por maioria de dois terços ou propõem alterações.

A lei da morte medicamente assistida foi aprovada na especialidade, na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos Liberdades e Garantias, na passada semana com os votos favoráveis do PS, BE e PAN, o voto contra do CDS-PP e PCP e abstenção do PSD. Ficou estabelecido que se considera “eutanásia não punível a antecipação da morte por decisão da própria pessoa, maior, cuja vontade seja actual e reiterada, séria, livre e esclarecida, em situação de sofrimento extremo, com lesão definitiva, de gravidade extrema, de acordo com o consenso científico, ou doença incurável e fatal, quando praticada ou ajudada por profissionais de saúde.”

Antes da votação, Ferro Rodrigues explicou que há grupos parlamentares que votam em bloco e outros que deram liberdade de voto e por isso foi preciso fazer a votação de forma dividida, já que o plenário está reduzido