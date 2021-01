Enfermeiros e médicos estrangeiros que venham combater a covid-19 têm de ter cinco anos de experiência

O novo decreto que regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República devido à pandemia de covid-19 traz novas restrições, aperta as fronteiras e abre a porta à contratação de profissionais de saúde estrangeiros para combater a pandemia. O Governo exige um período mínimo de cinco anos de experiência na área clínica que vêm desempenhar.

O novo estado de emergência estará em vigor entre as 0h de domingo e as 23h59 de 14 de Fevereiro. Eis algumas particularidades das novas regras (pode ler aqui as restantes regras em vigor):

Médicos e enfermeiros estrangeiros têm de ter cinco anos de experiência

Os estabelecimentos de saúde vão poder “excepcionalmente” contratar “até ao limite de um ano” de médicos e enfermeiros formados em instituição de ensino superior estrangeira. Mas todos estes profissionais devem ter mais cinco anos de experiência, exige o decreto.

Além dos cinco anos, os profissionais de saúde devem ter concluído um ciclo de estudos com, pelo menos, 3600 horas de ensino, das quais 1800 horas em ensino clínico.

Recorde-se que em Dezembro, centenas de enfermeiros precários que trabalham em regime de substituição queixaram-se de estar a ser ultrapassados por colegas com menos experiência que, no âmbito de contratos feitos durante a pandemia, entram nos quadros das unidades de saúde.

Controlo de fronteiras não se aplica a viagens de trabalho

Haverá limitação às deslocações para fora do território continental, por parte de cidadãos portugueses, “efectuadas por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima. Poderão continuar a circular todos os veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência. Poderão também continuar a circular os motoristas de mercadorias. As viagens de trabalho também serão permitidas desde que “devidamente documentadas, no âmbito de actividades com dimensão internacional”.

Também será permitida a circulação para o estrangeiro para “efeitos de reunião familiar de cônjuges ou equiparados e familiares até ao 1.º grau na linha recta”.

Apesar de existirem limitações na circulação, todos os portugueses e residentes em Portugal poderão continuar a entrar no país. Da mesma forma, todos os cidadãos residentes noutros países poderão continuar a sair.

Cantinas e escolas continuam abertas para algumas crianças

Os filhos ou outros dependentes de trabalhadores de serviços essenciais continuam a poder passar o dia nas escolas (ainda que sem aulas presenciais). Mantêm-se também os apoios terapêuticos a alunos e as medidas adicionais para os alunos com necessidades educativas e refeições para alunos beneficiários de acção social escolar.

Espanha e Portugal sem ligações ferroviárias

A circulação ferroviária entre Portugal e Espanha também será suspensa durante os próximos 15 dias. Em causa estão, por exemplo, o comboio diário entre o Porto e Vigo e uma velha automotora que faz um serviço regional entre o Entroncamento e Badajoz. Também nestes casos, continuará a ser permitida a circulação ferroviária do transporte de mercadoria entre os dois países.