Carta aberta ao Conselho Geral da Universidade de Lisboa

Nos estatutos da Universidade de Lisboa, figuram como competências do Conselho Geral apreciar os actos do reitor e propor as iniciativas que considerem necessárias ao bom funcionamento da universidade. Nesta senda, vimos dirigir a nossa extrema preocupação relativa ao funcionamento da mesma nos últimos nove meses.

A universidade é uma “instituição de alto nível orientada para a criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo, do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental”. Mas o conceito de universidade apenas se realiza na presença dos seus estudantes.

A Universidade de Lisboa, como maior universidade do país, durante toda a sua existência encetou esforços na prossecução de um sonho: ser uma instituição de excelência. Porém, num ano atípico, sofreu, a par com o mundo, um golpe inesperado. A pandemia teve sem dúvida impactos imensuráveis no seio da universidade, dos estudantes e, em última análise, do ensino e do saber.

Tudo isto, por mais complexo que seja, e sendo verdade que os órgãos universitários ou qualquer um de nós não o poderia prever, não pode ser desculpa para virar as costas, fechar os olhos e ignorar o caos que se vive “dentro” da instituição.

Desde Março de 2020 assistimos a uma falta de planeamento sem precedentes. Desde o primeiro caso de covid-19 em Portugal temos uma universidade - ao contrário do que aparenta - de atitude despreocupada, inicialmente através de argumentos que se prendiam com “ainda teremos tempo para perceber como actuar” ou “vamos esperar”, e quando se esgotou o tempo e em menos de uma semana deixamos as aulas presenciais, aí é que agimos e encontramos uma “solução”.

Poderia ter sido uma vez sem exemplo, mas só quando a solução começou a falhar - mais uma vez - é que a universidade percebeu que tinha cometido um erro. Contou então com o movimento associativo estudantil, para identificar e divulgar os recursos que dispunha e fazer chegar os mesmos àqueles que, durante semanas, não assistiram a uma aula porque tardiamente chegou à conclusão de que nem todos têm condições para o fazer à distância. De seguida, apercebeu-se, e muito por força deste mesmo movimento estudantil, que era necessário ir mais longe, e criou ainda uma linha de apoio psicológico.

Chegava então o momento tão ansiado, o início da época de exames e o fim do ano lectivo onde todas as preocupações poderiam ser postas de lado. Mas foi neste momento que surgiu a preocupação da fraude académica, levando muitos docentes ao seu limite e ao descontentamento com o formato online. E do outro lado os estudantes, a experienciar algo novo e em muitos casos a sentirem-se penalizados pela falta de empatia dos docentes para com eles - com tempos reduzidos de exame, como forma de reduzir a fraude, mas que não garantiam uma avaliação tranquila.

Durante o mês de Agosto, e enquanto a pandemia aparentava mais calma, sentiu-se pela primeira vez que a universidade ouvia e planeava, foram definidas as directrizes para um início de aulas em formato misto. Mas, mesmo neste momento, a inviolável “autonomia das unidades orgânicas” teve o seu papel, resultando muitas vezes num sistema misto que de misto nada tinha, promovendo um afastamento da comunidade sem necessidade alguma.

Eis que surge outra notícia de excelência, “a Universidade de Lisboa vai testar todos os seus alunos até ao final do ano” - uma iniciativa de todo o seu louvor. No entanto, mais uma promessa que, como muitas outras, caiu em saco roto, pois consecutivamente não há um plano de acção, deixou-se a cargo das unidades orgânicas. Muitas decidiram convocar apenas quem teve contactos de risco ou médio risco ou por iniciativa própria pedisse o acesso ao teste, ao contrário daquilo que tão pronta e orgulhosamente foi passado à comunicação social.

Numa altura em que os números da pandemia voltaram a aumentar, surgiu então novamente o medo, ao que a universidade, após se ter deparado com tantos contratempos na avaliação à distância, reagiu com o fecho e suspensão imediata dos exames. Suspensão esta que os estudantes, aqueles que são do maior interesse da universidade, ou deveriam ser, tiveram conhecimento através dos meios de comunicação social. Será isto o que acontece numa universidade de excelência, numa universidade que dá valor àqueles que são da sua mais basilar existência? Não é.

A verdade é que os órgãos universitários falharam, faltou àqueles que lhes permitem ser de excelência, àqueles que não têm computador, aos que não têm internet, aos que não possuem um local adequado ao estudo, aos que não conseguem pagar a propina, aos que não sabem quando vão terminar o curso, aos que a tinham como porto seguro, aos que sofrem em silêncio e aos que sofriam. A universidade falhou-nos a todos nós, e Senhor Reitor, a Universidade de Lisboa está um caos.

O que a Associação Académica da Universidade de Lisboa pretende através desta carta é esclarecer e provar perante estes últimos meses de comportamentos erráticos, confusão e desordem, que é necessário agir, e já. É necessário que se apresentem directrizes para os exames, é necessário que se tomem providências de apoio psicológico aos estudantes da universidade, que se encontram há meses em lista de espera para uma consulta, é necessário perceber quantos estudantes ficaram com a vida suspensa por causa de um exame e quais são passíveis de realizar o mais rápido possível, é necessário que se apresentem soluções porque nós precisamos de soluções.

Os estudantes, apesar de adultos e responsáveis, sentem-se abandonados, perdidos e sem rumo. Porque, para muitos, a universidade é a sua última garantia.