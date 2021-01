O Holocausto e a obediência

A celebração do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, no aniversário da libertação do campo de Auschwitz-Birkenau, em 1945, convoca-nos sempre as terríveis imagens dos prisioneiros dos campos de concentração, no momento da libertação, famélicos e com um olhar sem esperança, mergulhados nas profundezas da miséria e da desumanidade que o regime nazi instituiu como o natural destino de judeus, ciganos, homossexuais, doentes mentais ou comunistas. Ser judeu era um crime que exigia uma punição radical: o extermínio.