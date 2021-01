A minha covid

Como já reparamos, algumas das grandes notícias desta pandemia são as dificuldades das filas de ambulâncias em descarregar os doentes nos hospitais. Ou a falta de oxigénio no Amadora-Sintra. Ou vacinas estragadas. Ou algo ainda mais inesperado, pois que em tempos de pandemia nada é inesperado.

Todos vemos, ouvimos e lemos os grandes títulos que têm até a virtude de ser muito comentados por políticos em desuso, mas que se esfarrapam a ver se entram de novo no uso.

A pandemia anda por aí a bater às portas. A mim calhou-me um telefonema do meu filho a dar conta que estava sem cheiro e sem sabor e a saber como me sentia. Uma ligeira dor de cabeça, disse-lhe. Antes do teste acertei.

Não venho trazer nada de extraordinário, apenas um serviço SNS 24 que dignifica a nossa comunidade. Começo por dizer que não é fácil ser atendido e quando se é atendido e se vai todo lampeiro a nossa interlocutora, ao passar-nos para outra enfermeira, afunda-nos. Volta tudo à estaca zero. E quando nos dizem que vão passar a outra sentimos que vai tudo por água abaixo. E foi.

Voltei ao contacto e decidi que tinha sintomas de covid. Tudo mais simples. Foi-me passado o teste que deu positivo.

Fiquei em casa quase sem sintomas. Todos os dias me ligavam do centro de saúde de Sete Rios a saber como tinha passado. Sem novidades. Ligeiríssimas dores de cabeça. Hoje anunciou-me o fim da clausura e amanhã, dia 30, a rua será minha, mesmo minha, mais ainda do que antes da covid. Se virem alguém a olhar para a velha Estrada de Benfica como se fosse nova é apenas mais uma consequência destas pequeníssimas notícias que enchem a nossa comunidade.

Estas notícias não chegam nem de perto nem de longe às garrafais notícias. Porém, sem todo este arsenal de médicas, médicos, enfermeiras e enfermeiros, não seriam seguidos e aconselhados dezenas de milhares de portugueses.

Tenho consciência das dificuldades que o país atravessa. Há dezenas de milhares de técnicos a ajudar. Aqui deixo a minha mais sentida homenagem pelo trabalho invisível que torna a nossa comunidade mais forte e humana.