CDS e seus coveiros

Nuno Melo é transparente, sem o saber. Tudo indica que quer esperar para ver o “seu” CDS esfumar-se nos incêndios da extrema-direita, juntar-se a esta e tentar chegar a líder parlamentar ou outro cargo qualquer. Por que outra razão quererá adiar para 2022 o congresso que o CDS já devia ter feito? A herança narcisística e sem estratégia que Portas deixou é mesmo muito pesada – destruiu o CDS.

Luís Taylor, Rua do Campo Alegre

Vacinas desperdiçadas

Deitar para o lixo ouro, ou seja, nos tempos que correm, vacinas. Cerca de 600 vacinas, que ficaram inutilizáveis, na sequência de uma “utilização inadequada do sistema de refrigeração da farmácia” do Hospital de Penafiel, pura e simplesmente não se admite! Depois é o costume, vai ser feito um inquérito para o apuramento de responsabilidades...

Todos sabemos, que o país e o resto do mundo vivem momentos de grande angústia e de um autêntico caos, agora uma farmácia de um hospital mandar 600 (seiscentas) vacinas para o caixote do lixo... ninguém acredita.

Tomaz Albuquerque, Lisboa

Nunca chega

Os políticos têm de ser visionários. Conduzir o país na base do optimismo tem custado vidas e levou-nos à catástrofe. É preciso combater a pandemia com a esperança de poupar sofrimentos, nesta luta desigual. De um lado está a ciência com o seu timming menos veloz do que se desejaria e do outro lado um inimigo invisível presente em todo o planeta.

Estamos a viver o resultado negativo das abebias generosas de Natal ao qual irá somar-se o acto eleitoral em locais fechados e filas imensas à boa prática terceiro mundista com a excepção do exemplo brasileiro onde se vota electronicamente. E porque falo das presidenciais já agora uma informaçãozinha: os votos que o candidato Ventura recolheu em algumas regiões alentejanas teve a ver com o facto do eleitorado do PCP ser cada vez menor. Os eleitores do histórico partido estão a morrer e os jovens não estão a ser recrutados. Também nestas regiões existe uma relevante densidade de ciganos e registou-se um voto de protesto de muitos habitantes que alinharam no discurso de André Ventura.

Inesquecível a postura de Marcelo Rebelo de Sousa. Inigualável, e irrepetível. Um candidato transparente, acessível e tranquilo antes e durante as eleições. Um apreço aos políticos que abdicam da prioridade na vacinação em prol da população mais velha. Lamentável a falta de medidas para o ensino neste confinamento. As TV podiam fazer melhor na luta contra a covid. Por um lado insistem na mensagem “fiquem em casa” enquanto produzem conteúdos com convidados em estúdio, quando o podem fazer por vídeochamada. É menos bonito, mas muito mais seguro. Quem está em casa rever-se-á assim no exemplo televisivo. Nunca é suficiente a precaução. Nunca chega. E para que isto não piore nunca o Chega!

Aristides Teixeira, Almada

Ana Gomes populista?!

Foi com espanto que na noite eleitoral ouvi bem-pensantes a classificar a candidatura de Ana Gomes como populista. Havendo até quem, do cimo do ar professoral da certeza absoluta, a comparasse à existente armadilha da extrema-direita. Politicamente o populismo procura despertar, utilizando as liberdades permitidas pelo exercício da Democracia, os instintos mais primários e os medos irracionais que permitam ao caudilho a conquista ou a manutenção do poder.

Ora, lendo os 21 pontos que constituem o programa de candidatura de Ana Gomes se percebe que a sua oposição não assenta nem em moralices, rejeição de direitos de minorias ou propostas socialmente divisionistas, mas sim numa determinação pela aplicação de Princípios e Valores da Democracia e dos Direitos Humanos. O facto de ser uma mulher a enunciar com toda a clareza as exigências de intervenção política nas diversas áreas que compõem a nossa vida comum, não permite o menosprezo ou o achincalho. Populista, não; genuína e frontal, sim!

João Paulo Bessa, Lisboa

Bandeira nacional

​A primeira página do vosso jornal em 25 de Janeiro corrente documenta o cenário na Faculdade de Direito de Lisboa, onde o candidato que ganhou as eleições presidenciais proferiu o discurso de vitória. A imagem mostra claramente a bandeira nacional que revestia o púlpito. Além disso, as televisões mostraram também várias bandeiras nacionais no palco, por detrás do candidato. Acontece que o artigo 10.° do decreto-lei 150/87 de 30 de Janeiro proíbe a utilização da bandeira nacional em actos públicos como enfeite ou revestimento. Um único exemplar da bandeira nacional teria sido suficiente e digno. É lamentável que, segundo tudo parece indicar, a Faculdade de Direito de Lisboa, onde se ensinam reputados juristas e constitucionalistas, não cumpra a lei. Enviei um email ao Director da Faculdade de Direito mas não obtive resposta.

João Nobre de Carvalho, Parede

<_o3a_p>