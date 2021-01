Eleição legislativa na Catalunha vai mesmo realizar-se em Fevereiro

Intenção do governo regional de adiar a votação para o final de Maio foi rejeitada. Candidatura do ex-ministro da Saúde de Espanha, do PSOE, põe em causa a maioria independentista.

A Catalunha vai eleger o seu parlamento no dia 14 de Fevereiro, depois de o Tribunal Superior de Justiça ter anulado, esta sexta-feira, a intenção do governo regional de adiar a votação para Maio.

A eleição do próximo mês é vista como uma espécie de referendo sobre a força do movimento separatista na região espanhola.

O governo catalão é constituído por dois partidos pró-independência, mas as sondagens mostram que o eleitorado está muito dividido.

Os separatistas têm como objectivo alcançar, pela primeira vez, mais de 50% dos votos, mas a candidatura do socialista Salvador Illa, ex-ministro da Saúde do Governo central de Pedro Sánchez, veio baralhar as contas.

É provável que o parlamento catalão fique muito fragmentado, e não é certo que haja condições para formar um governo estável, seja quem for o partido mais votado.

O actual governo da Catalunha tentou a adiar a eleição para o dia 30 de Maio, justificando a sua intenção com as regras de segurança no combate à pandemia de covid-19.

O anúncio dos responsáveis políticos da região foi muito criticado pelos seus opositores, que os acusaram de quererem adiar a eleição por motivos políticos.