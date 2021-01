Há uns óculos que calculam o tom de pele e ajudam a comprar cosméticos online

O retalhista de moda japonês Zozo lançou, esta sexta-feira, uns óculos que calculam o tom de pele para encomendar cosméticos online, fazendo a sua mais recente oferta tecnológica de moda à medida que se expande para além do vestuário.

Os Zozoglass, uns óculos cobertos com amostras de cor e marcadores, detectam o tom de pele quando ligado a um smartphone para recomendações personalizadas de cosméticos no Zozotown, o maior site de moda online do Japão.

Tradicionalmente, no Japão, “ia-se a uma grande loja, dirigia-se ao balcão e depois experimentavam-se coisas”, contextualiza o chefe de Operações, Masahiro Ito, em entrevista à Reuters. “É isso que estamos a tentar replicar através da tecnologia e dar ao consumidor confiança para comprar online”, justifica.

Os Zozoglass, que estão disponíveis para pré-compra e deverão começar a ser enviados a partir de Março, serão inicialmente limitados aos produtos que servem de base para a maquilhagem, antes de ser expandida para cobrir outras linhas de cosméticos.

A funcionalidade de realidade aumentada no aplicativo do retalhista online permitirá aos consumidores verem como fica a maquilhagem, sem a colocarem de facto.

A tecnologia Fashon está a ser explorada pelos retalhistas online, que foram impulsionados pelas compras em casa durante a pandemia de covid-19, como forma de ajudar os consumidores a ultrapassar algumas reservas sobre a compra à distância.

“Tenho a sensação de que o comércio electrónico foi introduzido a toda uma faixa de novas pessoas que, antes [da pandemia], nem sequer pensavam em comprar uma peça de roupa online”, aponta Ito.

Zozo, parte do negócio de Internet da SoftBank Z Holdings Corp, já expediu 1,4 milhões de unidades do seu Zozomat, que é utilizado para medir pés para recomendações de tamanho e, ainda este ano, planeia começar a enviar o sucessor do Zozosuit, de medição do corpo, depois de ter corrigido as falhas do modelo original.